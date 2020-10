Formel 1 in Portugal : Hamilton vor möglichem Team-Titel: Unglaubliche Leistung

Formel 1 in Portugal

Kann in Portugal mit Mercedes den WM-Team-Titel einfahren: Lewis Hamilton. Foto: Joe Portlock/Getty Pool/AP/dpa

Portimão Lewis Hamilton hat das Mercedes-Team für die Erfolge seit seinem Wechsel in höchsten Tönen gelobt.

Der deutsche Werksrennstall kann zumindest rechnerisch schon an diesem Wochenende beim Großen Preis von Portugal den siebten Titelgewinn in der Konstrukteursweltmeisterschaft der Formel 1 in Serie schaffen. „Das ist eine unglaubliche Leistung“, sagte der 35 Jahre alte Hamilton im Fahrerlager von Portimão. Er sei stolz, Teil des Teams zu sein.