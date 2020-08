Formel-1-Superstar : Hamilton und die Schumacher-Rekorde

Barcelona Lewis Hamilton kann es selbst nur schwer begreifen. Dass er Michael Schumacher mit seinem 156. Podiumsplatz den nächsten Rekord entrissen hat, machte den 35 Jahre alten Formel-1-Superstar der Gegenwart nahezu sprachlos.

„Ich weiß nicht wirklich, was ich zu diesen Dingen sagen soll“, meinte Hamilton nach seinem Sieg am Sonntag beim Großen Preis von Spanien: „Es ist seltsam.“

Mit 88 Siegen ist Hamilton nur noch drei Grand-Prix-Erfolge von der Bestmarke Schumachers (91) entfernt. Zu den sieben WM-Titeln des mittlerweile 51-Jährigen, der seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit geschweige denn an einer Rennstrecke war, ist Hamilton nur noch einen entfernt. Am Ende dieses Jahres könnte der Engländer der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Historie sein.