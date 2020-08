Formel 1 : Hamilton über Schumacher-Sohn Mick: „Imponiert mir“

Berlin Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat eine hohe Meinung von Motorsport-Talent Mick Schumacher (21): „Ich muss sagen, er ist einer der beeindruckendsten jungen Fahrer, die ich kennengelernt habe.“

„Vor allem, was seine Persönlichkeit angeht“, sagte der britische Mercedes-Pilot im Interview mit der „Sport Bild“ über den Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher (51). Mick Schumacher sei „ein bescheidener Junge. Mick fährt, weil er es einfach liebt zu fahren.“

In die Fußstapfen seines Vaters zu treten, sei für Mick Schumacher nicht einfach. „Michael hat alle Grenzen dieses Sports nach oben verschoben. Doch Mick geht jetzt seinen eigenen Weg, und das macht er wirklich großartig“, meinte Hamilton. „Er steht mit beiden Füßen fest auf dem Boden, das imponiert mir sehr.“ Mick Schumacher fährt in dieser Saison in der Formel 2.