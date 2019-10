Formel-1-Weltmeister : Hamilton über Schumacher: „Michaels Rekorde sind der Gipfel“

Suzuka Formel-1-Rekordjäger Lewis Hamilton sieht sich noch weit weg von einigen Bestmarken der deutschen Rennlegende Michael Schumacher.

„Ich bin nicht mal irgendwo in der Nähe davon“, sagte der englische Mercedes-Pilot der „Bild am Sonntag“ in einem Interview vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka. „Ich bin wirklich so weit weg von seinen Rekorden. Michaels Rekorde sind der Gipfel eines riesigen Bergs, und ich bin noch im Basislager.“