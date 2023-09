Formel 1 Hamilton über Rückstand: „Definitiv besorgniserregend“

Lewis Hamilton stellt sich mit Mercedes auf einen beschwerlichen Weg zurück an die Formel-1-Spitze ein. Red Bull mit dem zweimaligen Weltmeister Max Verstappen ist dem früheren Branchenprimus längst enteilt. Hamilton hat als Dritter der Fahrerwertung nicht einmal halb so viele Punkte wie Verstappen. In der Teamwertung hat Red Bull mehr als doppelt so viele Zähler wie Mercedes auf dem zweiten Platz.