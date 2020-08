Formel 1 : Hamilton-Sieg vor Verstappen - Vettel mit Platz sieben

Barcelona Er kämpft. Er schimpft. Er rettet Rang sieben. Fast so etwas wie ein Erfolgserlebnis für Vettel. Der Kollege kommt gar nicht ins Ziel. Sieger: Hamilton mit einem weiteren Formel-1-Rekord. Zweiter: Verstappen vor Bottas.

Der viermalige Weltmeister versuchte mit einer waghalsigen Ein-Stopp-Strategie, wenigstens ein paar Punkte beim Großen Preis von Spanien zu retten. Der zum Fahrer des Tages gewählte Vettel landete am Ende beim vierten Saisonsieg im sechsten Rennen des Titelverteidigers und WM-Spitzenreiters Lewis Hamilton auf dem siebten Platz. Teamkollege Charles Leclerc schaffte es im Ferrari nicht mal ins Ziel wegen eines Elektronik-Defekts.

Überholt hat er den gebürtigen Kerpener bereits in der Anzahl der Podiumsplätze mit 156. Der Mercedes-Pilot verwies in einem unspektakulären Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya WM-Verfolger Max Verstappen von Red Bull auf den zweiten Rang. Dritter wurde der WM-Dritte Valtteri Bottas. „Dass wir zwischen sie fahren konnten, war gut für uns, wir hatten aber nicht die Pace von Lewis“, sagte der WM-Zweite Verstappen, dessen Rückstand im Klassement auf 37 Punkte nach sechs Rennen wuchs.

Vettel überstand den Start mitten im Feld von Rang elf immerhin unbeschadet. Plätze gut machen konnte der zum Mittelfeldfahrer in seinem Ferrari degradierte Deutsche da aber noch nicht. Vettel hatte allerdings auch die etwas härtere Mischung aufziehen lassen, die nicht so schnell, dafür aber haltbarer ist. Bei zuerst leicht bewölktem Himmel, aber einer höheren Asphalttemperatur kam es einmal mehr auf das richtige Reifenmanagement an.