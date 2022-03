Formel 1 : Hamilton scheitert früh in Qualifikation in Dschidda

Hamilton scheitert früh in Qualifikation in Dschidda

Dschidda Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist überraschend schon im ersten Durchgang der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien ausgeschieden.

Der britische Mercedes-Pilot kam in Dschidda bei der Jagd auf die besten Startplätze nicht über Rang 16 hinaus. Nur die besten 15 Piloten schaffen es jeweils in die zweite Runde der Qualifikation. „Das tut mir so leid, Jungs“, funkte der 37-Jährige an die Box.