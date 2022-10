Straffrage für Red Bull : Hamilton mahnt Integrität des Sports an

Hamilton mahnt Integrität des Sports an

Formel-1-Star Lewis Hamilton geht in Austin durch das Fahrerlager. Foto: Darron Cummings/AP/dpa

Austin Lewis Hamilton will sich nicht allzu sehr mit dem Strafmaß für Red Bull wegen der Nichteinhaltung der Kostengrenze beschäftigen.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hatte im vergangenen Jahr den WM-Kampf gegen Max Verstappen verloren. Dessen Red-Bull-Team hat laut einem Untersuchungsbericht der Regelbehörde in der Saison aber mehr Geld ausgegeben, als erlaubt war. „Ich arbeite an den Dingen, die ich kontrollieren kann“, betonte Hamilton im Fahrerlager in Austin.