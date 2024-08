Formel 1 Hamilton macht sich für Grand Prix in Afrika stark

Der siebenmalige Weltmeister hat in dieser Sommerpause zum zweiten Mal nach 2022 Afrika besucht. Er war in Marokko, Senegal, Benin, Mosambik und Madagaskar. „Das war eine fantastische Sommerpause, die ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten werde, so viele tolle Erinnerungen und Erfahrungen, die ich für immer mit mir tragen werde“, erzählte er danach.