Formel-1-Star : Hamilton kämpft mit „mentalen und emotionalen Problemen“

Brackley Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton kämpft mit psychischen und emotionalen Problemen.

Es sei ein „hartes Jahr“ mit allem, was um einen herum passiere, schrieb der Mercedes-Pilot in den sozialen Netzwerken. Es sei manchmal schwer, „positiv zu bleiben. Ich habe seit langer Zeit mit mentalen und emotionalen Problemen zu kämpfen, es ist eine große Anstrengung weiterzumachen, aber wir müssen weiterkämpfen, wir haben so viel zu tun und zu erreichen.“