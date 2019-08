Instagram-Chat mit Fans : Hamilton-Einblicke in Privatleben: Zwei Uhr nachts ins Bett

Gewährte einige Einblicke in sein Privatleben: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press.

Spa-Francorchamps Erst ein spontanes Gitarrenkonzert, dann eine Tour durch sein Appartement - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Rande des Großen Preises von Belgien ungewöhnlich tiefe Einblicke in sein Leben abseits der Rennstrecke gegeben.

Hotels möge er nicht mehr besonders, sagte Hamilton in die Kamera seines Smartphones und lief anschließend durch die geräumige Wohnung, in der er am Renn-Wochenende bei Spa-Francorchamps lebt. „Das mache ich nicht so oft“, sagte der fünfmalige Weltmeister und grinste.