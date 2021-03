Formel 1 in Bahrain : Härtetest für Schumacher&Co: Windiger Pole-Kampf?

Bestreitet in Bahrain sein erstes Qualifikation in der Formel 1: Mick Schumacher. Foto: Dan Istitene/Pool Getty Images/AP/dpa

Sakhir Als ob die Vorzeichen nicht ermutigend genug für einen packenden Kampf um die Pole zum Auftakt wären. Nun soll es womöglich auch noch ausgesprochen windig werden.

Es könnte eine stürmische K.o.-Ausscheidung gleich zum Start in die neue Saison der Formel 1 werden. Und vor allem einer findet das gar nicht so toll.

Mit den Bedingungen am Freitag zur gleichen Zeit kam Max Verstappen im Red Bull am besten zurecht. Am dichtesten dran am Niederländer war Lando Norris im McLaren. Das Duo von Branchenführer Mercedes mit Hamilton und Valtteri Bottas hatte zu kämpfen mit dem W12. „Das Auto fühlte sich zeitweise unfahrbar an“, befand Bottas.