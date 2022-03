Formel 1 : Haas-Pilot Magnussen hat „guten“ Eindruck von Schumacher

Der Formel-1_Pilot Kevin Magnussen aus Dänemark fährt in der kommenden Saison wieder für das Team Haas als Stammfahrer. Foto: Mark Sutton/Pool Motorsport Images/AP/dpa

Sakhir Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Haas-Teamkollegen Mick Schumacher.

„Er ist mit Rennfahrerblut aufgewachsen. Ich weiß, was das bedeutet“, sagte der 29-jährige Däne bei den Testfahrten in Bahrain. Der 22-jährige Schumacher ist Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, Magnussens Vater Jan war früher auch in der Königsklasse des Motorsports aktiv.