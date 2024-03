Formel 1 Gruß von Vettel: Debütant Bearman entzückt Ferrari

Nach einer couragierten und fast fehlerfreien Fahrt belegte Bearman in Dschidda Platz sieben, ergatterte sechs WM-Punkte und wurde von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt. Der Youngster ist der drittjüngste Pilot, der an einem Formel-1-Rennen teilgenommen hat. „Das war ein unvergessliches Wochenende“, schwärmte Bearman, dessen in der Ferrari-Garage mitfiebernder Vater immer wieder von den TV-Kameras eingefangen worden war.