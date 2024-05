Großer Preis von Miami Glückwunsch von Trump: Formel-1-Sternstunde für Lando Norris

Anders als bei mehreren verpassten Gelegenheiten in der Vergangenheit war dem Briten in Florida das Rennglück hold. Lange hatte es am Sonntag wieder nach einem dieser zur ermüdenden Gewohnheit gewordenen Siege von Max Verstappen ausgesehen. Doch eine Safety-Car-Phase zur Rennmitte spülte Norris an die Spitze, und der McLaren-Jungstar war danach selbst vom Weltmeister im diesmal lahmenden Red Bull nicht mehr aufzuhalten. „Ich bin sehr glücklich, dass mich Lando heute geschlagen hat, er hat sich das wirklich verdient“, sagte der zweitplatzierte Verstappen.