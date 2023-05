Formel 1 Geschlagener Pérez: Verstappens Leistung war unerreichbar

Er war von der Pole Position aus gestartet, aber am Ende hinter Verstappen ins Ziel kommen, der von Rang neun das Rennen in Angriff genommen hatte. „Die Leistung, die er heute gezeigt hat, war für mich unerreichbar“, sagte Pérez am Sonntag auf dem Miami International Autodrome: „Ich muss jetzt verstehen, warum das so war.“