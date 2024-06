Formel 1 Früherer Schumacher-Teamchef Briatore wird Alpine-Berater

Briatore, während dessen Liaison mit Heidi Klum Tochter Leni auf die Welt kam, erlebte 2008 in der Formel 1 nach einem fingierten Unfall seines Fahrers Nelson Piquet Junior einen Tiefpunkt: Nach diesem „Crashgate“ wurde er vom Automobilweltverband Fia zunächst lebenslang gesperrt, später aber begnadigt, um sein Wissen in kommerziellen Angelegenheiten in die Motorsport-Königsklasse einzubringen.