Rekordweltmeister und Ritter : Formel 1 verneigt sich vor Sir Lewis: „Wahrer Gigant“

Berlin Er ist mehr als nur ein Weltmeister. Mehr als nur ein siebenmaliger Weltmeister. Lewis Hamilton hat einen langen Weg hinter sich. Er nutzt seine weltweite Popularität. Und darf sich nun Sir Lewis nennen.

Auf Instagram gab er noch den Onkel Lewis Hamilton, für seinen Konkurrenten ist der britische Formel-1-Superstar in der neuen Saison Sir Lewis. Die Königsklasse verneigte sich schon direkt nach dem digitalen Ritterschlag des Rekordweltmeisters durch die Königin.

„Lewis ist ein wahrer Gigant unseres Sports“, sagte der neue Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse, Stefano Domenicali. Hamiltons Einfluss im Auto und auch außerhalb des Autos sei enorm, betonte der 55 Jahre alte Italiener und ehemalige Ferrari-Teamchef, der im neuen Jahr Chase Carey in der Formel-1-Führung ablöst.

Hamilton hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu der höchsten Auszeichnung für einen Sportler in Großbritannien geäußert. Er hatte kurz zuvor noch ein Bild gepostet mit den Kindern seiner Schwester und geschrieben: „Die Liebe, die ich als Onkel erfahren habe, ist so besonders und tiefgreifend.“

Der Familienmensch Hamilton gibt von seinem Privatleben trotz reger Tätigkeit in den sozialen Netzwerken längst nicht mehr so viel preis wie früher. Hamilton nutzt seine weltweite Popularität - allein bei Instagram hat er 21,4 Millionen Abonnenten - längst vielmehr im Kampf für Menschenrechte, gegen Ungerechtigkeiten, für eine offene und diverse Gesellschaft. Hamilton hat dabei auch die Formel 1 politisiert und in die „Black Lives Matter“-Kampagne eingebunden.