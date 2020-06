Frage&Antwort : Formel 1 schmiedet nächsten Notplan - Hockenheim bereit

Berlin Die Formel 1 tastet sich in Richtung Neustart. Die ersten Termine für den Rumpfkalender stehen - aber wie soll es nach der verkürzten Tour durch Europa weitergehen? Hat Hockenheim noch eine Chance?

Den Auftakt machen zwei Rennen im österreichischen Spielberg am 5. und 12. Juli. Danach folgen Stationen in Budapest (19. Juli), zweimal Silverstone (2. und 9. August), Barcelona (16. August) sowie in Spa-Francorchamps (30. August) und Monza (6. September). „Das Thema Juli/August ist vom Tisch“, sagte Hockenheim-Geschäftsführer Teske. In den Gesprächen mit den Formel-1-Verantwortlichen hatten die Strecken-Chefs stets klar gemacht, dass der Ring-GmbH durch ein Einspringen keine finanziellen Verluste entstehen dürften.

Wirklich abgesagt sind nur die Rennen in Australien, Monaco und den Niederlanden. Aber die Hoffnung auf die ursprünglich für den Herbst geplanten Gastspiele in Russland, den USA, Mexiko und Brasilien erscheint derzeit mit Blick auf das Infektionsgeschehen in diesen Ländern und die Quarantänebestimmungen bei Einreise und Rückkehr in die Heimat ziemlich gewagt. Rennen wie das im kanadischen Montreal, das eigentlich am 14. Juni gefahren werden sollte, könnten mit Blick auf die Witterung im Herbst endgültig abgesagt werden müssen. Größer scheinen die Chancen auf Nachholtermine für die Auftritte in China und Vietnam und den Grand Prix in Japan. Alle könnten im Oktober stattfinden. Beenden will die Formel 1 ihre Saison mit einem Doppelpack in Bahrain am 6. Dezember und Abu Dhabi am 13. Dezember.