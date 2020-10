Formel 1 auf dem Nürburgring : Signale aus Schumis einstigem Wohnzimmer

Nürburgring Das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring wird in vielerlei Hinsicht zum besonderen WM-Lauf. Augen auf Mick Schumacher gerichtet.

Der Nürburgring liefert in der Krise tatsächlich starke Argumente für eine dauerhafte Rückkehr in den Formel-1-Kalender, doch Markfort kennt die Gesetze des Marktes nur zu gut: „In normalen Zeiten ist das ein Business wie jedes andere. In diesem Kontext kann ich auch die Formel 1 verstehen, dass sie das meiste herausholen muss.“

Die Rennstrecken in Deutschland erhalten keine staatlichen Zuwendungen, am Persischen Golf, in Russland oder Ostasien wird oft ein Vielfaches an Antrittsgeld gezahlt. Eine Rückkehr zum jährlichen Wechselspiel mit dem Hockenheimring ist aus Sicht von Markfort aus unternehmerischen Gesichtspunkten „die am ehesten zu realisierende Variante“. Ein zweiter Schumacher-Hype würde bei den Verhandlungen gewiss auch nicht schaden. Doch dazu müsste Mick Schumacher, aktuell der Führende in der Formel 2, erst einmal einen festen Vertrag bei einem Rennstall erhalten – und nicht nur zu einem freien Training kommen. „Das ganze Wochenende wird für ihn ein erster Einblick darin, was es bedeutet, in der Formel 1 zu fahren und auch zu liefern. Das wird für ihn superspannend sein“, sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm.