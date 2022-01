Motorsport : Formel 1 rast bis 2028 in Singapur

Blick auf den Marina Bay Street Circuit in Singapur. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Singapur Die Formel 1 wird mindestens bis 2028 in Singapur Station machen. Die Königsklasse des Motorsports gab die Vertragsverlängerung um weitere sieben Jahre mit den Veranstaltern des Nachtrennens im asiatischen Stadtstaat bekannt.

Die Formel 1 fährt auf dem Marina Bay Street Circuit seit 2008. In den vergangenen beiden Jahren musste der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr will die Formel 1 dort am 2. Oktober wieder fahren.