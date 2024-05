Motorsport Formel 1 ohne Monaco? Hülkenberg: „Wäre sehr, sehr schade“

„Ich habe Vorfreude und zur gleichen Zeit Respekt vor der Aufgabe“, sagte Hülkenberg, der seit 2015 in Monaco lebt, zum bevorstehenden Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky): „Der Ruhepuls ist gefühlt zehn Schläge höher als auf einer klassischen Rennstrecke, weil du permanent in diesem Leitplanken-Dschungel bist. Du schmust die ganze Zeit mit diesen Leitplanken und das bringt natürlich Würze und Intensität rein.“ Fehler werden in Monaco hart bestraft, auf dem schmalen Asphaltband sind die Wände nah, Auslaufzonen gibt es kaum.