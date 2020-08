Nachwuchs-Rennfahrer : Formel 1? Mick Schumacher gibt sich zurückhaltend

Spa-Francorchamps Gespräche über seinen Zukunft stehen bald an. Steigt Mick Schumacher danach in die Formel 1 auf? Es könnte 2021 soweit sei. Der 21-Jährige gibt sich aber gewohnt zurückhaltend.

Mick Schumacher will keine Ansprüche auf ein Cockpit im kommenden Jahr in der Formel 1 stellen.

Der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher zeigte sich in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ erfreut über die Ansage von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über ein baldiges Gespräch zu seiner Zukunft. „Ich betrachte es als Kompliment. Es zeigt, dass ich mich in allen Punkten verbessert habe, in denen ich mich verbessern sollte“, sagte Schumacher.

Er fährt in der Formel 2 in seinem zweiten Jahr für das italienische Prema Team, zudem gehört Mick Schumacher zur Ferrari-Nachwuchsfahrerakademie. Dass er in die Formel 1 will, hat er schon mehrfach bekräftigt. Spekuliert wird darüber, dass es womöglich im kommenden Jahr soweit sein könnte in einem der Teams, die eng mit Ferrari zusammenarbeiten.