Motorsport Formel-1-Krise bei Mercedes: Wolff im „Hamsterrad“

Der Druck steigt bei Mercedes. Und Wolff sieht sich in erster Linie in der Pflicht. „Ich schaue jeden Tag in den Spiegel und hinterfrage, was ich tue“, erzählte Wolff, der Anfang des Jahres einen neuen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieb und öffentlich keine Gedanken an einen Rückzug hat. „Ich bin kein Auftragnehmer oder Angestellter, der sagt: Ich habe genug davon. Mein Hamsterrad dreht sich weiter und ich kann nicht aussteigen.“