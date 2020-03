Nach Melbourne-Absage : Formel-1-Boss vorsichtig über mögliche Kalenderänderungen

Melbourne Formel-1-Boss Chase Carey hat sich zurückhaltend zu weiteren möglichen Rennabsagen geäußert. „Jetzt liegt unser Fokus auf den Angelegenheiten hier in Australien“, sagte der US-Amerikaner in Melbourne.

Die Formel 1 will am Sonntag in einer Woche in Bahrain herumrasen. Wegen der Coronavirus-Krise wird dort aber bestenfalls vor leeren Rängen gefahren. Carey kam erst kürzlich aus Vietnam zurück, wo er sich mit den Organisatoren über die Grand-Prix-Premiere am 5. April in Hanoi beriet. Auch dort steht das Rennen infrage.