Coronavirus-Fall bei McLaren : Formel-1-Auftakt in Melbourne vor Aus

Melbourne Die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall. McLaren zieht sich als Konsequenz vom Grand Prix in Australien zurück. Damit steht der Saisonauftakt in Melbourne vor der Absage. Chaos droht.

Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen absagen. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht außerdem in Frage. Nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr erst am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.