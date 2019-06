Großer Preis von Österreich : Formel 1 ächzt unter Hamiltons Überlegenheit

Spielberg Sebastian Vettel wünscht sich wieder eine Formel 1 zum Herzen erobern, Bernie Ecclestone schlägt eine Radikalreform vor.

Die Sorge um die Motorsport-Königsklasse, die vor allem unter der Überlegenheit von Superstar Lewis Hamilton leidet, hat auch vor dem malerischen Alpenpanorama in Spielberg nicht halt gemacht. „Hoffentlich können wir darauf einwirken, dass wir wieder die Art Rennfahren erleben, in die wir uns verliebt haben, als wir jung waren“, sagte Vettel im Fahrerlager des Großen Preises von Österreich.

Hamilton erdrückt die Formel 1 regelrecht, weil die Konkurrenz - wie allen voran Vettel und Ferrari - einfach nicht mithalten kann. Komplizierte Regeln hin oder her, letztlich gelten sie für alle. Hamilton verbessert sich seit Jahren, der Rest scheint zu stagnieren. Die Folge: Hamilton kann auf dem Red Bull Ring am 30. Juni (15.10 Uhr/Sky und RTL) seinen 80. Grand-Prix-Sieg holen - er hätte dann nur noch elf weniger als Michael Schumachers lange für unerreichbar gehaltener Rekord. Hamilton ist auf dem Weg zu seinem sechsten WM-Titel, dann fehlt nur noch einer, um mit Schumachers sieben Titeln gleichzuziehen.

Kritik an der Königsklasse : Piloten konstatieren: Formel 1 nicht in bester Verfassung

Seit einschließlich 2014 ist vor allem aber Hammer-Time. „Eines Tages wird er seine Karriere beenden mit mehreren Rekorden, und die Leute werden sagen: Er war der beste Pilot auf diesem Planeten, und wir waren Zeugen seiner Reise“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff jüngst über Hamilton. Der mittlerweile 79-malige Grand-Prix-Gewinner steht seit seinem Einstieg in die Formel 1 im Fokus. Rund zwölf Jahre ist das nun schon her.

Er war der erste dunkelhäutige Pilot in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse. Eine Vita wie gemacht fürs große PS-Kino. Der Vater nimmt einen Zweitjob an, um den Junior zu fördern. Hamilton verpasst im Debütjahr nach einem denkwürdigen Stallkrieg den WM-Titel, im zweiten Jahr ist der erste Triumph perfekt.

58 Siege feierte Hamilton im Mercedes seit seinem Wechsel als Nachfolger von Michael Schumacher zur Saison 2013 - die Bilanz seit 2014 ist noch eindrucksvoller: 57 Siege in 108 Rennen. Hamilton gewann rechnerisch also mehr als jedes zweite Rennen. „Lewis ist am besten, wenn man ihm den Freiraum gibt, seinen Leidenschaften zu folgen“, erklärt Wolff. Er hat es schon oft so oder ähnlich gesagt. Er muss es immer wieder, weil Hamiltons Lebensweg für manche nicht so ist, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt.