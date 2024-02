Motorsport Fia will sich zum Fall Horner nicht vor Abschluss äußern

Wann es zu einer Entscheidung in der Angelegenheit kommt, ist weiter offen. An diesem Mittwoch starten auf dem Bahrain International Circuit die Testfahrten, am 2. März beginnt auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir die Saison mit dem Großen Preis von Bahrain. Red Bull ist sowohl in der Konstrukteurswertung als auch mit Max Verstappen im Fahrerklassement der Titelverteidiger.