Formel 1 : Ferraris endlose Fehlersuche - Vettels bittere Abschiedstour

Mugello Siege oder Podestplätze? Damit dürfte es für Sebastian Vettel im Ferrari nichts mehr werden. Die Fehlersuche bei der Scuderia geht weiter. Der schwer angezählte Teamboss bekommt Rückendeckung.

Zwar werde die kriselnde Scuderia mit einigen technischen Verbesserungen am lahmenden Auto zum nächsten Formel-1-Rennen in knapp zwei Wochen ins russische Sotschi reisen, „aber diese werden das große Bild nicht verändern können“, gestand Teamchef Mattia Binotto: „Um uns neu aufzustellen, brauchen wir mehr Zeit. Wir arbeiten unermüdlich im Windkanal und im Simulator, um unsere Schwierigkeiten zu ergründen.“

„Wir versuchen, aus den Rennen, die noch anstehen, aus der zweiten Hälfte, das Beste rauszuholen“, sagte Vettel. Mit nur 17 Punkten ist er als 13. der WM-Wertung so schlecht wie nie zuvor in seiner Zeit bei den Topteams. Den Wechsel zu Aston Martin im kommenden Jahr dürfte der 33-Jährige aus Heppenheim kaum erwarten können. Es zeugt jedoch von Vettels Klasse, dass er seinen Noch-Arbeitgeber, bei dem er am Jahresende unsanft vor die Tür gesetzt wird, nicht öffentlich anzählt. Dabei hätte der viermalige Weltmeister allen Grund dazu.

Vettel wird das Hoffen auf Besserung nicht mehr helfen, Siege und Podestplätze sind auf seiner Ferrari-Abschiedstour in weiter Ferne. „Es wird schwer, dass sich die Resultate noch deutlich verbessern“, sagte er mit Blick auf die verbleibenden acht Rennen in der durch die Corona-Krise durcheinandergewirbelten Saison. Derzeit liegt sein Rennstall mit 66 Punkten chancenlos auf Rang sechs der so wichtigen Konstrukteurswertung, die Mercedes (325) auch im siebten Jahr nacheinander gewinnen dürfte. Auch Lewis Hamiltons siebter WM-Titel ist nur eine Frage der Zeit, sechs von neun Rennen gewann der Brite bisher. Auch in Mugello konnte niemand ernsthaft mit ihm mithalten.