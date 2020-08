Dauer-Zoff um Racing Point : Ferrari will Protest gegen Urteil im Kopie-Streit einlegen

Ferrari will Protest gegen Urteil im Kopie-Streit einlegen

Das Auto vom Team Racing Point sorgt für Zoff in der Formel 1. Foto: Ben Stansall/Pool'AFP/AP/dpa

Maranello Ferrari will im Dauer-Zoff um Racing Point Protest gegen die Entscheidung der Regelhüter einlegen. Das erklärte der italienische Rennstall.

Neben der Scuderia hatten am vergangenen Wochenende am Rande des Jubiläumsrennen zum 70-Jährigen der Formel 1 in Silverstone auch McLaren, Renault und Williams angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen.