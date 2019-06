Nach Strafe für Vettel : Ferrari treibt Einspruch gegen Kanada-Urteil voran

Maranello Ferrari arbeitet weiter am Veto gegen das umstrittene Urteil der Formel-1-Rennkommissare von Kanada.

Der gebürtige Heppenheimer war in der 48. Runde mit seinem Ferrari von der Strecke abgekommen und auf dem Kurs in Montréal übers Gras gefahren. Als er wieder zurück auf die Strecke kam, drängte er Hamilton im Mercedes nahe an eine Mauer. Vettel gab an, keine Kontrolle mehr über sein Auto gehabt zu haben. Sein Manöver wurde von den Rennkommissaren als „gefährliche Rückkehr auf die Strecke“ eingestuft. Daher auch die Strafe.