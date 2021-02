Formel 1 : Ferrari-Teamchef: Haas als Sprungbrett für Mick Schumacher

Mick Schumacher fährt in der neuen Saison für den US-Rennstall Haas in der Formel 1. Foto: James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa

Fiorano Ferrari bewertet den Formel-1-Einstieg von Mick Schumacher beim Partnerteam Haas als mögliches Sprungbrett zur Scuderia.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gehört zur Nachwuchsschmiede Ferrari Driver Academy (FDA) und gibt in dieser Saison sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse. „Mick ist Teil unserer FDA und das FDA-Programm ist nicht dazu da, um Fahrer für die Formel 1 zu entwickeln, sondern es ist dazu da, Fahrer zu entwickeln, die eines Tages vielleicht“ in einem Ferrari-Sitz Platz nehmen und den roten Rennwagen fahren, wurde Scuderia-Teamchef Mattia Binotto auf der Formel-1-Homepage zitiert.