Mercedes-Teamchef : Ferrari-Spekulation um Hamilton: Wolff hätte Verständnis

Abu Dhabi Mercedes-Teamchef Toto Wolff hätte Verständnis für Verhandlungen seines Top-Piloten Lewis Hamilton mit Formel-1-Rivale Ferrari.

„Jeder muss Karriere-Optionen ausloten und die beste Entscheidung für sich treffen“, sagte Wolff am Rande des Grand Prix von Abu Dhabi. Er habe „null Probleme“ damit. „Ein Rennfahrer will immer versuchen, in dem schnellstmöglichen Auto zu sitzen und das schnellstmögliche Auto wird immer versuchen, den besten Rennfahrer zu haben.“ Ferrari war aber letztmals 2008 Konstrukteurs-Weltmeister.