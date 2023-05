Formel 1 Ferrari-Frust vorm Heimrennen: „Viel zu weit hinten“

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht. Nach den ersten fünf Grand Prix mit gerade mal einem Podiumsplatz für Ferrari - Leclerc in Aserbaidschan - steht am 21. Mai der Große Preis der Emilia Romagna in Imola an. Eine Woche nach dem Europa-Auftakt kommt es zum Klassiker in Monaco, ehe wiederum eine Woche später auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren wird.