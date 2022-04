Königsklasse des Motorsports : Fernbeziehung Formel 1: Grünes Licht für Audi und Porsche

Freut sich über neue Hersteller in der Formel 1: Lewis Hamilton bei der Pressekonferenz vor dem ersten Training in Melbourne. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Melbourne Audi und Porsche sind im Dating-Stress. Die Konzernmarken von Volkswagen dürfen ihre Formel-1-Projekte weiter vorantreiben. Sie wollen aber auch mit dem Richtigen zusammenfinden.

„Es ist sehr aufregend und auch sehr wichtig für die Formel 1“, befand am Freitag der aktuelle Champion Verstappen, für den Porsche in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen könnte. „Natürlich haben wir schon zehn großartige Teams, aber es ist auch schön, wirklich große Marken im Rücken zu haben.“

„Vorsprung durch Technik“ demonstrieren

Audi und Porsche haben am 7. April eine entscheidende Hürde auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports genommen. Der Aufsichtsrat von Volkswagen bestätigte in seiner Sitzung „Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1“.