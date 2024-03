Bahrain Grand Prix Feinde im eigenen Team? - Viele offene Fragen bei Red Bull

Ein wütender Vater, gespaltene Lager und mittendrin der derzeit überragende Pilot der Formel 1, der für manche schon nach dem Auftakt in Bahrain als erneuter Weltmeister feststeht. Ausgerechnet Max Verstappen gerät beim Zoff um Teamchef Christian Horner in die Wirren eines scheinbar bereits eskalierten Machtkampfes bei Red Bull. Das nächste Kapitel droht in dieser Woche vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien.