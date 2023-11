Formel 1 Fans bekommen mehr fürs Geld: Formel-1-Sprint auf gutem Kurs

Max Verstappen mag das Format ungeachtet seiner insgesamt sechs Sprintsiege einfach nicht. Auf die Frage, wie seine Bilanz diesbezüglich in diesem Jahr aussehe, antwortete er mit einem Höchstmaß an Ironie und einem Grinsen im Gesicht: „Ich bin ein absoluter Fan. So viel Spaß.“ Aber auch sein ehemaliger und womöglich künftiger Teamkollege, Daniel Ricciardo, ist kein völliger Anhänger. Ein paar im Kalender seien ok. „Aber ich ziehe ein konventionelles Wochenende vor“, sagte der australische Alpha-Tauri-Fahrer.