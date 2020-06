Formel 1 : F1 distanziert sich von Ecclestone-Aussagen zu Rassismus

Berlin Die Formel 1 hat sich unmissverständlich von Aussagen ihres früheren Chefs Bernie Ecclestone zu Rassismus distanziert. Diese hätten keinen Platz in der Formel 1 oder der Gesellschaft, hieß es in einer Mitteilung auf der Homepage der Rennserie.

„In einer Zeit, in der Einigkeit gefordert ist, um Rassismus und Ungleichheit zu attackieren, stimmen wir überhaupt nicht mit den Aussagen von Bernie Ecclestone überein.“

In einem zuvor veröffentlichten Interview des US-Fernsehsenders CNN hatte der 89-Jährige unter anderem gesagt, in vielen Fällen seien schwarze Menschen rassistischer als weiße Menschen. Wie die Formel 1 betonte, habe Ecclestone nach seinem Abschied 2017 keine Rolle mehr in der Rennserie gespielt, seinen Ehrentitel als emeritierter Vorsitzender habe er seit Januar 2020 nicht mehr.