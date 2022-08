Formel 1 : F1-Chef: Auch in fünf Jahren keine Frau dabei

Formel-1-Chef Stefano Domenicali glaubt nicht an eine Formel-1-Pilotin in naher Zukunft. Foto: Hasan Bratic/dpa

Spa-Francorchamps Formel-1-Chef Stefano Domenicali rechnet auch für die kommenden Jahre nicht mit dem Aufstieg einer Fahrerin in die Rennserie.

„Realistisch gesehen erwarte ich nicht, dass eine Frau in den nächsten fünf Jahren in die Formel 1 kommt, wenn nicht so etwas wie ein Meteorit einschlägt. Das ist sehr unwahrscheinlich“, sagte der Italiener vor dem Großen Preis von Belgien am Wochenende.