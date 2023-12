Formel-1-Legende Experte über Exzesse im Fall Schumacher: „Unappetitlich“

„Einer der wichtigsten Nachrichtenfaktoren in Medien bei allen Themen ist die Personalisierung. Geschichten in Medien lassen sich am besten über Menschen erzählen. Und da ist das Unglück eines der damals sicherlich berühmtesten deutschen Menschen eine sehr große und sehr wichtige Geschichte gewesen“, sagte Horky, Professor für Journalismus und Sportkommunikation an der Macromedia Hochschule, der Deutschen Presse-Agentur.