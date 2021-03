Formel-1-Debütant : Experte: Mick Schumacher hat großes Vermarktungspotenzial

Gibt in diesem Jahr sein Debüt in der Formel 1: Mick Schumacher. Foto: Hasan Bratic/dpa

Sakhir Mick Schumacher, allein der Name hat Klang in der Formel 1. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist auch für Sponsoren hochinteressant.

Kurczynski hob dabei auch die Bedeutung sozialer Netzwerke hervor. Bei Instagram hat Mick Schumacher vor seinem ersten Formel-1-Rennen am kommenden Sonntag in Bahrain rund 1,5 Millionen Follower, bei Facebook sind es über 560.000. Diese Kanäle würden eine hervorragende Möglichkeit bieten, „ein glaubwürdiges und reichweitenstarkes Storytelling zwischen Sportler und Marke zu etablieren“, sagte Kurczynski.

Die jüngere Generation erwarte von ihren Idolen allerdings auch, dass diese sich „meinungsstark für Themen wie soziale Gerechtigkeit“ einsetzen würden. Kurczynski nannte in diesem Zusammenhang den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Der erste schwarze Pilot in der Formel 1 nutzt auch seine Popularität im Kampf für mehr Gleichberechtigung und mehr Diversität. „Schumacher sollte zumindest darüber nachdenken, ob er sich ähnlich positionieren möchte und damit den Zeitgeist der jungen Sportfans trifft“, befand der Sponsoring-Experte.

Mick Schumacher, der am Montag 22 Jahre alt wurde, startet für das amerikanische Haas-Team in diesem Jahr erstmals in der Formel 1. Er schaffte den Aufstieg in die höchste Motorsport-Klasse nach Gesamtsiegen in der Formel-3-Europameisterschaft 2018 und der Formel 2 im vergangenen Jahr.