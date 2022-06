Ex-Schumacher-Kollege Masepin will noch Geld vom Haas-Team

Berlin Mick Schumachers früherer Teamkollege Nikita Masepin streitet mit dem Formel-1-Team Haas nach seinem Rauswurf weiter um Gehaltszahlungen.

Der Rennstall sei zum Zeitpunkt der Trennung „für dieses Jahr mit dem Gehalt im Rückstand“ gewesen, zitierten russische Medien den Rennfahrer. Der 23-Jährige will das Team nun verklagen. „Ich habe mein Geld nicht gesehen, also gehen wir vor Gericht“, sagte Masepin. Der Moskauer hatte den Rennstall kurz vor dem Saisonstart wegen der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in die Ukraine verlassen müssen.