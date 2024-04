Formel 1 Ex-Rennfahrer Vettel treibt Projekt für Artenvielfalt voran

Vettel will sich auch in Zukunft weiter engagieren. „Es ist wichtig, diese Themen anzusprechen und vor allem auf den Verlust der Artenvielfalt aufmerksam zu machen“, sagte er. „Sie ist die Grundlage für unser Essen als auch sauberes Wasser und saubere Luft.“ Nur wenn sich jeder „den Herausforderungen bewusst wird, werden wir neugierig und fangen an, Dinge infrage zu stellen“, betonte der ehemalige Rennfahrer, der Ende 2022 zurückgetreten war. „Wenn sie uns wichtig werden, fangen wir an, darauf aufzupassen und uns zu kümmern. Das stößt den Wandel an.“