Formel 1 Eine fast aussichtslose Jagd: Wer kann Verstappen stoppen?

Wer dachte, Verstappen sei nach seinem Ausfall vor zwei Wochen in Australien angeschlagen und könnte weiter Schwäche zeigen, der irrt sich. Souverän spulte der Niederländer zum Auftakt in Japan seine schnellen Runden ab und lag im ersten Training vorn. Kein Wunder: In den vergangenen beiden Jahren hatte er auf dem Traditionskurs gewonnen, 2022 dabei sogar vorzeitig den zweiten von drei WM-Titeln perfekt gemacht. Dass im zweiten Training nach leichtem Regen kaum ernsthaft gefahren wurde und Verstappen auf eine schnelle Ausfahrt verzichtete, ändert nichts an der Favoritenrolle des 26-Jährigen.