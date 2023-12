Formel 1 Ecclestone: Schumacher „steht er für eine eigene Marke“

An Schumachers Schicksalstag, den 29. Dezember 2013, als sich der Deutsche bei einem Ski-Unfall in Frankreich schwer verletzte, erinnert sich Ecclestone dumpf. „Damals wusste niemand genau, was passiert ist und welche Folgen es haben könnte. Es hat lange gedauert, bis die Leute verstanden haben, was da eigentlich vor sich gegangen ist“, sagte Ecclestone. „Ich vermisse ihn. Er ist ein Star und man wird sich immer an ihn als Star erinnern.“ Seit dem Unfall lebt Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt.