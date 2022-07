Formel 1 : DTM-Chef Berger: Motorsport kann Klimaschutz fördern

Berlin Der Motorsport hat nach Ansicht des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger die Chance, durch technische Weiterentwicklungen den Klimaschutz zu fördern.

DTM arbeite an „Elektrikprogramm“

Berger verwies darauf, dass der Turbolader im Rennsport weiterentwickelt und dann in der Serienproduktion eingesetzt worden sei. „Bald wird es den Einsatz von nicht fossilem Kraftstoff geben. Wir arbeiten in der DTM an einem Elektrikprogramm, an einem E-GT-Tourenwagen“, erklärte der 62-Jährige.