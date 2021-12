Formel 1 : Die letzte Pole des Jahres: Leichter Vorteil für Hamilton

Abu Dhabi Eine Runde. Sie muss passen. 103 Mal hat Lewis Hamilton das schon geschafft. 103 Mal hat er ein Rennen gewonnen. Nun geht es gegen Max Verstappen erst um die Pole, dann um den Sieg und letztlich um die WM.

Verstappen war über eine halbe Sekunde hinter Hamilton. So eklatant dürfte der Leistungsunterschied aber nicht sein. Und, so wie die Analysten der Motorsport-Königsklasse nach den beiden einstündigen Einheiten ausrechneten: Auf den sogenannten Longruns, also vielen Runden und vor allem mit viel Benzin an Bord, war der Mercedes langsamer als der Red Bull. „Das ist wichtig“, sagte Verstappen.