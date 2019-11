Sieg von Bottas : Die Lehren aus dem Großen Preis der USA

Austin Nach seinem Titelgewinn bleibt Lewis Hamilton hungrig. Auch die beiden verbleibenden Formel-1-Rennen des Jahres will der britische Mercedes-Pilot gewinnen. Viel Druck ist nun aber weg.

Schon wieder machte Lewis Hamilton die WM vorzeitig perfekt. Nur noch Michael Schumacher ist mit sieben Titeln besser als der Superstar der Silberpfeile. Auf dem Circuit of the Americas steuerte Hamilton seinen Wagen gekonnt von Platz fünf auf zwei nach vorne und machte damit alles klar. Auch wenn es mit dem elften Saisonsieg (noch) nicht klappte, belohnte sich Hamilton für die vielleicht beste Saison der Karriere erneut mit der Weltmeisterschaft. „Es ist auf keinen Fall der leichteste, es ist der härteste Titel für mich“, sagte er.

Pole Position und Sieg - besser hätte das Wochenende für Valtteri Bottas nicht laufen können. Der finnische Teamkollege von Hamilton war trotzdem nicht ganz glücklich. „Ich habe mein Ziel nicht erreicht“, sagte Bottas und spielte auf den verpassten Titel an. Allerdings wird der 30-Jährige Vize-Weltmeister, das ist ihm zuvor auch noch nie gelungen. „Das ist meine beste Saison, da muss man auch das Positive sehen“, sagte der Silberpfeil-Fahrer. „Ich freue mich auf nächstes Jahr, das wird eine neue Chance für mich.“

Sebastian Vettel hatte sich große Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg gemacht, doch nachdem seine Radaufhängung früh brach, war schon in der achten Runde Schluss. Auch der starke zweite Startplatz nutzte ihm so gar nichts. Das Ergebnis ist mit Blick auf die Gesamtwertung bitter. „Es geht immer noch um den dritten Platz, und deswegen ärgert es mich natürlich, dass man so aus dem Rennen genommen wird. Aber ändern kann ich daran nichts“, sagte der Ferrari-Star. Als WM-Fünfter hat er 19 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der den dritten Rang belegt.