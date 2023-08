Motorsport Die Dünen-Party für Formel-1-Herrscher Verstappen

Rauchschwaden werden wieder über die Dünen ziehen, die Bässe über den Strand wummern - die Orange Army ist auf Dauerparty eingestellt. Verstappen, geboren im belgischen Hasselt, hat das ausgelöst, was Deutschland schon lange wieder vermisst. Einen Formel-1-Boom. Vor zehn Jahren habe niemand in Zandvoort an einen Grand Prix gedacht, meinte Verstappen am Donnerstag bei der offiziellen Pressekonferenz.