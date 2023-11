Formel 1 Die brasilianische Sehnsucht und das Schweigen zu Massa

Acht Versuche hatte Senna benötigt, um sein Heimrennen zu gewinnen. 1991 war es so weit. Schwer gezeichnet und komplett entkräftet, nachdem er die letzten Runden wegen Getriebeproblemen im sechsten Gang hatte fahren müssten, brauchte er Hilfe, um den Pokal nach oben zu stemmen. Am 1. Mai 1994 stürzte Sennas Unfalltod in Imola dann das ganze Land in tiefe Trauer. Sein Grab auf dem Cemitério Parque Morumby bleibt auch fast 30 Jahre später noch eine Pilgerstätte für die Fans in dem Formel-1-verrückten Land, das selbst auch wieder Formel-1-Geschichte schreiben will. Mit der Vertragsverlängerung dürften die Hoffnungen noch mal gehörig steigen.